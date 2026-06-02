Michel, nouveau coach de l’Ajax

Parti de Girona après la relégation du club catalan en deuxième division, Michel a rapidement retrouvé un club. L’Espagnol de 50 ans remplace Oscar Garcia à la tête de l’Ajax Amsterdam. Pour rappel, Michel s’était fait connaître en qualifiant Girona en Ligue des Champions en 2024.

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Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028.



Bienvenido, Míchel 🇪🇸 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2026

«L’Ajax a conclu un accord avec Miguel Ángel Sánchez Muñoz, plus connu sous le nom de Míchel, concernant son arrivée à Amsterdam. Míchel a signé un contrat de deux saisons en tant qu’entraîneur principal, valable jusqu’au 30 juin 2028. De plus amples détails concernant la composition du nouveau staff technique seront communiqués dès qu’ils seront finalisés», peut-on lire dans le communiqué.