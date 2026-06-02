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Michel, nouveau coach de l’Ajax

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Michel, ex-coach de Girona @Maxppp

Parti de Girona après la relégation du club catalan en deuxième division, Michel a rapidement retrouvé un club. L’Espagnol de 50 ans remplace Oscar Garcia à la tête de l’Ajax Amsterdam. Pour rappel, Michel s’était fait connaître en qualifiant Girona en Ligue des Champions en 2024.

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«L’Ajax a conclu un accord avec Miguel Ángel Sánchez Muñoz, plus connu sous le nom de Míchel, concernant son arrivée à Amsterdam. Míchel a signé un contrat de deux saisons en tant qu’entraîneur principal, valable jusqu’au 30 juin 2028. De plus amples détails concernant la composition du nouveau staff technique seront communiqués dès qu’ils seront finalisés», peut-on lire dans le communiqué.

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