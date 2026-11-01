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Ligue 1

OM : la banderole hostile à l’encontre de Frank McCourt

Par Josué Cassé
1 min.
Frank McCourt @Maxppp
Marseille 2-0 Toulouse
winamax
1 1.78 N 3.95 2 3.50 1er pari remboursé

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont une nouvelle fois exprimé leur colère à l’encontre de Frank McCourt. Ce dimanche soir, à l’occasion de la réception de Toulouse, une banderole particulièrement virulente a été déployée dans les tribunes du Vélodrome pour viser directement le propriétaire américain du club phocéen.

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Dorian Bonzom
« McCourt : 10 ans de purge à l’OM. Notre American Nightmare c’est toi ! » 🥶 #OMTFC @madeinfoot
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Le message affiché ne laissait aucune place au doute : «McCourt : 10 ans de purge à l’OM… Notre American Nightmare, c’est toi». Une attaque frontale qui témoigne de la frustration d’une partie des supporters marseillais après une décennie sous l’ère McCourt. Le propriétaire américain, arrivé en 2016, reste une cible récurrente de la contestation dans les tribunes olympiennes.

Pub. le - MAJ le
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