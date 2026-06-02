Auxerre en discussions avancées avec Will Still

L’AJ Auxerre va-t-elle enfin trouver son nouvel entraîneur ? Depuis le départ forcé de Christophe Pélissier, c’est le chaos en Bourgogne. Les supporters sont mécontents du départ du coach qui a sauvé l’équipe icaunaise de la relégation et l’AJA doit trouver son remplaçant.

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Le club cher à Guy Roux a plusieurs pistes : Will Still, Olivier Pantaloni, Alexandre Dujeux et Didier Digard. Mais selon RMC Sport, l’AJA serait en discussions avancées avec Will Still. L’affaire avancerait très bien et le Belge est en pole position pour succéder à Pélissier.