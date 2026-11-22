Manchester City n’y arrive plus. Accrochés par Fulham à l’Etihad Stadium ce samedi (1-1), les hommes d’Enzo Maresca ont prolongé leur série sans victoire en Premier League à quatre rencontres, avec trois défaites et un nul. Une nouvelle contre-performance qui confirme les difficultés actuelles des Citizens, incapables de retrouver leur maîtrise habituelle. Et au milieu de cette période compliquée, Erling Haaland a particulièrement déçu. Habituellement si clinique devant le but, le Norvégien a traversé une après-midi frustrante, multipliant les imprécisions et les mauvais choix. Dans son compte rendu, The Guardian souligne d’ailleurs son manque de justesse devant le but, avec une frappe complètement dévissée après un bon service de Phil Foden. Le quotidien britannique relève également la prestation très solide de David Affengruber, qui a régulièrement pris le dessus sur l’avant-centre mancunien.

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Haaland transparent, City dans le dur

Haaland a pourtant eu plusieurs occasions de faire basculer la rencontre. Après avoir manqué une première opportunité sur un centre d’Iliman Ndiaye, il a vu une tentative repoussée par Bernd Leno avant de pousser le ballon au fond des filets. Mais son égalisation a été refusée pour une faute sur le gardien allemand, une décision qui a suscité la colère de son entraîneur. Au-delà de cette polémique, l’attaquant a surtout manqué d’influence dans le jeu et n’a pas réussi à peser sur la défense londonienne. Les notes attribuées par la presse britannique témoignent de sa prestation décevante : City Xtra lui a infligé un sévère 4/10, tandis que GOAL s’est montré un peu moins dur avec un 5/10. The National et BBC Sport lui ont accordé 6/10, tout en soulignant une après-midi loin de ses standards habituels.

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Enzo Maresca a d’ailleurs pris la défense de son joueur après la rencontre. «J’ai revu le but après le match et, de mon point de vue, il est tout à fait clair qu’il n’y a pas faute», a expliqué le technicien italien, qui assure qu’Haaland était convaincu que son but serait validé pendant l’intervention de la VAR. Mais les problèmes de City dépassent largement le seul rendement de son avant-centre. Dans son analyse pour TNT Sports, l’ancienne internationale anglaise Karen Carney a notamment pointé une perte d’intensité défensive, un manque de compacité et des difficultés de communication entre les joueurs. Elle a également regretté de voir des Citizens hésiter sur le moment où ils doivent déclencher leur pressing. Le constat est particulièrement sévère pour une équipe qui avait fait de son organisation sans ballon l’une de ses grandes forces.

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Maresca fait amende honorable

De son côté, le Daily Mail et son journaliste Jack Gaughan ont, eux aussi, dressé un constat particulièrement inquiétant, décrivant une équipe qui «respire l’incertitude», incapable de jouer avec fluidité et de proposer des solutions à ses partenaires. Le média britannique a, par ailleurs, pointé les contrôles trop nombreux, les passes vers l’arrière et les hésitations défensives dans le marquage. Plus révélateur encore, les supporters de l’Etihad ont fini par siffler leur équipe, certains se levant même pour applaudir lorsque Haaland a enfin déclenché un pressing sur Bernd Leno. Pour Gaughan, Manchester City ne donne désormais plus à ses fans de raison suffisante de croire en son équipe.

Et Maresca n’a pas non plus cherché à masquer les difficultés de son équipe. «C’est une période difficile en termes de résultats. Nous n’aimons pas ces moments. C’est aussi normal lorsque l’on essaie de construire quelque chose de nouveau», a-t-il reconnu en conférence de presse. Le technicien a également regretté les buts encaissés trop tôt et la précipitation de ses joueurs lorsqu’ils sont menés. Troisièmes avec 22 points, les Citizens voient Arsenal prendre six longueurs d’avance après onze journées. Le déplacement à Naples en Ligue des champions, puis le choc contre les Gunners le 29 novembre, s’annoncent déjà déterminants. Haaland devra, lui, rapidement retrouver son efficacité pour éviter que ses difficultés individuelles ne deviennent le symbole d’une crise collective.