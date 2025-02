Al-Ittihad : Laurent Blanc impressionné par Karim Benzema

Buteur pour la troisième fois en autant de rencontre en Saudi Pro League ce mois-ci, Karim Benzema réalise une saison exceptionnelle face aux cages. Avec 16 buts et 7 passes décisives en 18 rencontres, l’ancien attaquant du Real Madrid est le moteur d’une équipe d’Al-Ittihad qui domine sans partage le championnat, pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Laurent Blanc. «Il a toujours marqué dans sa carrière, quand il était jeune à Lyon, à Madrid et maintenant ici. Et il marque beaucoup. J’espère pour nous, pour lui et pour les fans qu’il continuera à jouer pendant encore trois ou quatre ans», a déclaré le manager français en conférence de presse après le succès contre le dauphin Al-Hilal.

«Karim est comme Mbappé aujourd’hui, c’est une machine à marquer. Quand tu as la chance d’avoir un scoreur comme Karim, ou comme Cristiano Ronaldo dans ton équipe, tu es chanceux», a continué Laurent Blanc. Après une première saison très mitigée du côté de l’Arabie Saoudite, où Benzema était moqué en sortie de Ballon d’Or et de titre européen avec le Real Madrid, l’international français semble retrouver ses marques et l’instinct qui a fait de lui l’un des meilleurs attaquants du XXIe siècle.