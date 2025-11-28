OL : les mots terribles de l’entraîneur du Maccabi Tel-Aviv après la débâcle

L’OL a parfaitement relancé sa dynamique européenne ce jeudi soir, en écrasant le Maccabi Tel-Aviv (6-0) dans une rencontre à sens unique. Dans une atmosphère loin des grandes soirées européennes, l’écart entre les deux équipes a rapidement sauté aux yeux. Totalement dépassé, le club israélien, 35e et avant-dernier au classement UEFA de la compétition, n’a jamais existé face à des Lyonnais efficaces et supérieurs dans tous les domaines. Zarko Lazetic, entraîneur du Maccabi, l’a reconnu sans détour d’après L’Équipe : « je ne m’attendais pas à perdre 6-0… Bien sûr. Ils ont été meilleurs dans tous les segments du jeu. C’est une défaite dure, mais aussi une leçon et l’opportunité d’apprendre. Ils nous ont respectés, ils n’ont pas levé le pied. On aurait aimé moins de respect, par exemple à 3-0. »

Avec ce large succès, l’OL met fin à une série de 5 matchs sans victoire et reprend la tête du classement grâce à un impressionnant bilan de 4 victoires en 5 journées de Ligue Europa. Les Lyonnais, muets offensivement depuis plusieurs rencontres, ont retrouvé leur efficacité au meilleur moment en inscrivant 6 buts en une soirée, se plaçant en excellente position pour décrocher une qualification directe en huitièmes de finale. Paulo Fonseca s’est montré satisfait : avec 12 points au compteur et encore trois matchs à disputer, son équipe aborde la suite de la compétition avec une grande confiance. Projet rendez-vous : le 11 décembre prochain, face au Go Ahead Eagles, au Groupama Stadium.