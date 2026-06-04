France - Côte d’Ivoire : les compositions probables

Derniers galops d’essai pour les Bleus avant le grand départ aux États-Unis. Les hommes de Didier Deschamps recevront ce soir la Côte d’Ivoire à Nantes (21h10), puis l’Irlande du Nord à Lille dès lundi. A priori, le sélectionneur des Bleus devrait faire tourner pour cette rencontre, et aucun de ses finalistes de la Ligue des Champions ne débuterait comme titulaire.

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Sans grande surprise, Mike Maignan occupera les buts tricolores. Jules Koundé sera aligné dans le couloir droit, tandis que Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté formeront la charnière centrale. Habituellement titulaire, William Saliba sera laissé au repos. À gauche, Théo Hernandez pourrait obtenir les faveurs de Didier Deschamps pour cette rencontre, même si Lucas Digne a aussi des arguments.

Un quatuor offensif inédit

Le sélectionneur tricolore devrait miser sur une paire Rabiot - Tchouameni au milieu de terrain, et sur un quatuor offensif inédit devant. Kylian Mbappé devrait démarrer comme numéro 9, avec Michael Olise en soutien. Marcus Thuram occuperait le couloir gauche, tandis que Rayan Cherki serait à droite, mais a priori dans un rôle d’ailier intérieur. Didier Deschamps souhaite répartir les temps de jeu, et il n’est pas impossible qu’il procède à environ 10 changements au cours du match.

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En face, Émerse Faé a lui aussi une Coupe du Monde à préparer, et le sélectionneur ivoirien a prévu de sortir l’artillerie lourde. Yahia Fofana sera dans les buts, protégé par une défense Guela Doué, Kossounou, Ousmane Diomandé, et Konan. Le prodige Christ Inao Oulaï devrait être associé à Ibrahim Sangaré et Franck Kessié, tandis qu’Elye Wahi sera lui aligné en pointe. Amad Diallo, à droite, et Yan Diomandé, à gauche, seront chargés d’alimenter l’ancien Niçois.