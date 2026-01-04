Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester City - Chelsea : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 2
Man City 0-0 Chelsea Voir sur CANAL+ LIVE 2

C’est le choc de cette 20e journée de Premier League. Manchester City reçoit sur sa pelouse de l’Etihad Stadium un Chelsea plongé dans la tourmente (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). En effet, après un nul contre Bournemouth, les Blues et Enzo Maresca ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Par ailleurs, les hommes de Pep Guardiola se doivent de l’emporter afin de rester dans la course au titre avec Arsenal, mais aussi un Aston Villa très surprenant.

La suite après cette publicité

Le tacticien espagnol mise donc sur un 4-2-3-1 dans lequel Cherki est titulaire d’emblée. Il aura la charge de fournir Haaland en bons ballons. Le double pivot sera composé de Rodri et Bernardo tandis que Nunes recule d’un cran et occupe le poste de latéral droit. De son côté, Callum McFarlane, l’entraîneur intérimaire des Londoniens, utilise le même dispositif. Les deux Français Badiashile et Gusto sont présents dans la ligne défensive de 4. Jorgensen retrouve une place de titulaire dans les buts pour la première fois depuis la 5ème journée, au profit de Robert Sanchez. La pépite brésilienne Estevao devra mettre le feu sur l’aile droite.

Les compositions officielles :

Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri, Bernardo - Reijnders, Foden, Cherki - Haaland

Chelsea : Jorgensen - Acheampong, Badiashile, Chalobah, Gusto - James, Enzo - Estevao, Palmer, Neto - Joao Pedro

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Chelsea

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Chelsea Logo Chelsea FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier