Manchester City - Chelsea : les compositions officielles

C’est le choc de cette 20e journée de Premier League. Manchester City reçoit sur sa pelouse de l’Etihad Stadium un Chelsea plongé dans la tourmente (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). En effet, après un nul contre Bournemouth, les Blues et Enzo Maresca ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Par ailleurs, les hommes de Pep Guardiola se doivent de l’emporter afin de rester dans la course au titre avec Arsenal, mais aussi un Aston Villa très surprenant.

Le tacticien espagnol mise donc sur un 4-2-3-1 dans lequel Cherki est titulaire d’emblée. Il aura la charge de fournir Haaland en bons ballons. Le double pivot sera composé de Rodri et Bernardo tandis que Nunes recule d’un cran et occupe le poste de latéral droit. De son côté, Callum McFarlane, l’entraîneur intérimaire des Londoniens, utilise le même dispositif. Les deux Français Badiashile et Gusto sont présents dans la ligne défensive de 4. Jorgensen retrouve une place de titulaire dans les buts pour la première fois depuis la 5ème journée, au profit de Robert Sanchez. La pépite brésilienne Estevao devra mettre le feu sur l’aile droite.

Les compositions officielles :

Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri, Bernardo - Reijnders, Foden, Cherki - Haaland

Chelsea : Jorgensen - Acheampong, Badiashile, Chalobah, Gusto - James, Enzo - Estevao, Palmer, Neto - Joao Pedro