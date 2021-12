Jocelyn Gourvennec met la pression pour le mercato du LOSC

Le mercato ouvre ses portes dans quelques jours seulement. Les préparatifs sont déjà lancés, tout comme les premiers mouvements sont en passe d'être finalisés. C'est le cas pour Jonathan Ikoné. L'ailier de 23 ans est attendu du côté de Florence pour signer un contrat de 5 ans avec la Fiorentina. Ce transfert avoisine les 14 M€ hors bonus mais une partie devra être redistribuée au PSG, qui avait inclus une clause dans un précédent deal en 2018 lui permettant de récupérer 45 et 50 % de la plus-value enregistrée.

Cela reste tout de même une bonne affaire pour des Dogues dans le besoin de redresser un peu leurs comptes. Surtout que le joueur, sous contrat jusqu'en 2023, arrivait sans doute en bout de course dans le nord de la France après trois saisons et demie, ponctuées par un titre de champion de France en mai dernier. Son début de saison moyen en championnat (1 but en 18 matches de Ligue 1) a probablement fait pencher la balance en faveur d'une vente, alors que la Ligue des Champions lui a beaucoup mieux réussi (1 but, 2 passes décisives en 5 rencontres).

Gourvennec veut remplacer Ikoné

La C1 justement, il en est question car Lille s'est brillamment qualifié pour les 8es de finale où il retrouvera Chelsea. Reste qu'il faudra être compétitif et donc actif sur le mercato. «Je laisse le président gérer ces affaires-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour gérer autre chose que le sportif, le management du groupe. On verra ce que le mercato donne. Le président a dit que l'idée serait de garder une équipe compétitive. C'est ce qu'il avait fait en arrivant lors du mercato l'année dernière et c'est ce qu'il va encore faire. Si Jonathan Ikoné s'en va, il sera remplacé», exige Gourvennec à l'AFP. Récemment, le nom de Kang-in Lee (20 ans) du Real Majorque a été cité.

Ikoné, si précieux en phase de poules de Ligue des Champions, sur le départ, il faudra lui trouver un successeur. La saison est encore longue et outre la C1, mine de rien, le LOSC grappille des places au classement, malgré une entame poussive. Après le succès renversant à Bordeaux hier (3-2), voilà les Lillois 8es à seulement 5 points du podium. «Compte tenu des échéances qu'on a, je ne vois pas comment on peut ne pas le remplacer. On a tellement d'échéances importantes, d'affiches qui vont être excitantes, qu'on doit rester compétitif», complète un Gourvennec, qui a en plus de cela le dossier David désormais sur les bras.

«Ce sera sa dernière saison là-bas (à Lille)» assurait l'agent du Canadien. Hier soir au Matmut Atlantique, le technicien lillois a d'ailleurs répondu à ces propos chocs. «Je ne connais pas son agent. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. Il fait son job. C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Il faut qu'il accompagne son joueur comme il le fait.» L'attaquant n'avait lui pas vraiment l'air perturbé puisqu'il a offert le but de la victoire aux siens à Bordeaux.