CdM 2026 : le sélectionneur d’Haïti va assister à la CAN pour analyser le Maroc

Le tirage au sort du Mondial 2026 a eu lieu ce vendredi et les sélections, pour la quasi-totalité, sont fixées sur leurs adversaires. Et ils vont pouvoir en profiter pour préparer ces oppositions. Dans le groupe C, la petite équipe d’Haïti, surprise de ce Mondial, va se mesurer au Brésil, au Maroc et à l’Ecosse. Dans un entretien accordé à Afrik-foot, le sélectionneur Sébastien Migné a déjà annoncé qu’il allait se rendre à la CAN pour analyser et observer les Lions de l’Atlas.

« J’ai travaillé pendant plusieurs années en Afrique, et je suis de près les résultats de cette équipe du Maroc. Elle est très forte. Le Maroc reste sur dix-huit victoires consécutives. Il y a un excellent sélectionneur, Walid Regragui, et un très bel effectif. On parle beaucoup d’Hakimi, Aguerd, Bounou ou Diaz, mais c’est un collectif de grande qualité, complet. Je vais passer une dizaine de jours au Maroc lors de la CAN, afin notamment de regarder les matchs de la RD Congo de mon ami Sébastien Desabre, mais je vais aussi en profiter pour aller voir des matchs des Lions de l’Atlas. Le Maroc, depuis la Coupe du monde 2022, a pris une dimension supplémentaire. C’est une sélection capable de faire le jeu, comme c’est souvent le cas en Afrique, mais aussi de subir et de faire très mal en contre, comme elle l’avait fait lors du Mondial au Qatar.»