Real Madrid : nouvelles révélations explosives sur Kylian Mbappé !

Même quand il ne joue pas, Kylian Mbappé arrive à déclencher des polémiques. Rentré à Madrid après le premier match des Bleus en Turquie, le Bondynois devait soigner son hypertension au genou. Jusque-là, pas de problème. Les ennuis ont commencé quand la presse espagnole s’est aperçue que le numéro 10 merengue avait profité de ses jours de convalescence pour aller faire un petit tour à Paris avec sa petite amie. Un épisode qui rappelle ce qu’il s’était passé en fin de saison dernière où l’escapade de Mbappé dans la capitale française avait également fait jaser.

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Depuis, les médias madrilènes assurent que le joueur avait l’accord de la Casa Blanca. Fin du débat ? Bien sûr que non. En publiant sa balade à vélo en story sur son compte Instagram, Mbappé a été accusé d’avoir taclé son entraîneur José Mourinho. En effet, beaucoup ont interprété cette vidéo comme une réponse à la récente déclaration du Special One. « Malheureusement, un joueur de foot ne peut pas faire de vélo. Même s’il le fait en se cachant du club. Je m’en fous de son contrat, moi je regarde la façon dont le joueur prend son travail au sérieux. ».

Mourinho a recadré Mbappé

En attendant de connaître la réponse du Portugais, qui ne manquera pas d’être interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse précédant le match contre Villarreal, le journaliste d’El Chiringuito, Marcos Benito, a fait une nouvelle révélation explosive : Mbappé serait retourné à Paris hier. « Mbappé est resté une heure et demie grand maximum à Valdebebas parce qu’à 11h, il avait un vol pour Paris. À 11h, il est parti à Paris. Il y a passé toute la journée avant de revenir à Madrid vers 20h45, 20h50. Je ne sais pas (s’il avait l’autorisation du club). À quatre jours, tu n’es pas dans la dynamique du prochain match ».

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🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨 ✈️ "Mbappé se ha ido a París este martes a las 11 de la mañana, tras el entrenamiento". La suite après cette publicité 🔙 "Ha pasado el día allí y ha regresado cerca de las 9 de la noche a Madrid". https://t.co/Tm3lNzn8bQ— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 7, 2026

Et ce n’est pas tout, Pipi Estrada, autre intervenant dans la célèbre émission espagnole, a assuré que José Mourinho avait recadré son attaquant. « Il s’est passé quelque chose lors du déjeuner. José Mourinho a pris Kylian Mbappé à part, avec des témoins. Il lui a passé un savon. Il lui a dit : « pourquoi tu es si… » je passe l’adjectif, « d’avoir publié ça ». Il a ajouté : « je vais te défendre en dehors (face aux médias), mais pas ici. » Samedi, il peut se passer quelque chose. Le Bernabéu peut assister à quelque chose qu’il n’avait jamais vu avant : Mbappé et Vinicius Jr assis sur le banc de touche (au coup d’envoi) ». Réponse samedi soir.