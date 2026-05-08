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Real Madrid : plusieurs remplaçants ont insulté Alvaro Arbeloa

Par Tom Courel
1 min.
Alvaro Arbeloa @Maxppp

La capitale espagnole est en train de vaciller ! Les tensions au sein du Real Madrid entre certains joueurs et Álvaro Arbeloa sont de plus en plus nombreuses, notamment après ses disputes avec 7 joueurs. Selon Miguel Serrano, journaliste espagnol, certains remplaçants auraient même dépassé les limites. Plusieurs joueurs auraient insulté leur coach de 43 ans depuis le banc de touche, tout en se couvrant la bouche pour éviter d’être filmés.

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Arbeloa aurait particulièrement été traité de « cône » par certains joueurs mécontents de leur situation. Après avoir pris connaissance de ces comportements inacceptables, le technicien aurait décidé de réagir brusquement, écartant plusieurs éléments concernés et cessant ainsi de leur accorder du temps de jeu. Des mots qui n’ont pas leur place au sein du club de Liga, soulignant une attitude irrespectueuse.

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