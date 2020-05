L'AS Monaco va déposer un recours pour la suspension de Gelson Martins

Auteur d'un coup de sang en février dernier lors du match entre Nîmes et Monaco, Gelson Martins avait vu rouge et la Ligue de Football Professionnel avait décidé, après l'avoir suspendu à titre conservatoire, de lui infliger une suspension de six mois ! L'ailier portugais devait donc être absent jusqu'au 6 août prochain. Avec l'arrêt des compétitions lié au Covid-19, la Fédération Française de Football a décidé de ne pas comptabiliser cette période sans le moindre match dans les suspensions. Résultat, le joueur âgé de 25 ans ne pourra pas rejouer avec les Asémistes avant le mois de novembre.

Mais de son côté, l'AS Monaco ne compte pas laisser passer cela. D'après les informations de RMC Sport, le club du Rocher va déposer un recours auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La formation de la Principauté, qui conteste donc la décision prise par la FFF récemment, espère ainsi être entendu afin de venir revenir le Portugais le plus vite possible sur les pelouses. Et si ce recours ne donne rien, l'ASM pourrait aller ensuite se tourner vers le Conseil d'État.