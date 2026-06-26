CdM 2026, Angleterre : Reece James forfait pour plusieurs matches !

C’est l’histoire qui se répète inlassablement pour Reece James. Le talentueux joueur anglais, capable de jouer latéral droit et milieu de terrain, est trop souvent rattrapé par sa fragilité physique. Et selon The Guardian, il est d’ores et déjà forfait pour les deux prochains matches de l’Angleterre. Il a ressenti des tensions musculaires après le match nul 0-0 contre le Ghana à Boston mardi.

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Le capitaine de Chelsea ne s’est pas entraîné avec l’équipe à Kansas City vendredi avant son départ pour New York, où l’Angleterre affrontera le Panama samedi pour le dernier match de phase de groupes. Il sera absent pour cette rencontre ainsi que pour le possible match des seizièmes de finale qui suivra.