Le Havre finalise l’arrivée de Valérien Ismaël sur son banc

Fin de l’attente pour Le Havre. Sans coach numéro un depuis le licenciement de Didier Digard le 31 octobre dernier, la formation normande prospecte pour un remplaçant. Dernier de Ligue 1, Le Havre traverse un début de saison chaotique avec seulement 2 points en 10 matches et le directeur sportif Demba Ba a également quitté le club.

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Selon L’Équipe, Le Havre aurait trouvé son bonheur avec Valérien Ismaël (51 ans). Ancien défenseur central de Strasbourg, Lens et du Bayern Munich, il a débuté comme entraîneur en 2014. Passé par Nuremberg, Wolfsbourg, LASK ou encore Besiktas, il est libre depuis février dernier et une expérience du côté de Blackburn. L’opération serait en cours de finalisation.