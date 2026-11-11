Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Le Havre finalise l’arrivée de Valérien Ismaël sur son banc

Par Aurélien Macedo
1 min.
Valérien Ismaël sur le banc de Watford @Maxppp

Fin de l’attente pour Le Havre. Sans coach numéro un depuis le licenciement de Didier Digard le 31 octobre dernier, la formation normande prospecte pour un remplaçant. Dernier de Ligue 1, Le Havre traverse un début de saison chaotique avec seulement 2 points en 10 matches et le directeur sportif Demba Ba a également quitté le club.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, Le Havre aurait trouvé son bonheur avec Valérien Ismaël (51 ans). Ancien défenseur central de Strasbourg, Lens et du Bayern Munich, il a débuté comme entraîneur en 2014. Passé par Nuremberg, Wolfsbourg, LASK ou encore Besiktas, il est libre depuis février dernier et une expérience du côté de Blackburn. L’opération serait en cours de finalisation.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
Valérien Alexandre Ismaël

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Valérien Alexandre Ismaël Valérien Alexandre Ismaël
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier