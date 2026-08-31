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Ligue 1

Le joli message d’adieu du PSG à Bradley Barcola

Par Dahbia Hattabi
1 min.

Bradley Barcola (23 ans) n’est officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain. L’international tricolore a rejoint Liverpool, qui n’a pas hésité à mettre 145 M€ sur la table pour le recruter. Après l’officialisation de son transfert, le PSG a eu quelques jolis mots pour l’ancien joueur de l’OL.

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«Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Bradley pour ces trois saisons passées au Club. Arrivé à Paris à seulement 20 ans, il y aura grandi et beaucoup progressé, tout en remportant 13 trophées et en contribuant à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du Paris Saint-Germain.» L’ailier a notamment remporté 2 Ligues des Champions durant son passage dans la capitale.

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