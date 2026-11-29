Suite à la défaite du Real Madrid face à Alavés, la chaîne officielle du club, Real Madrid TV, a déclenché une charge virulente contre le corps arbitral espagnol. Tout en saluant le réalisme adverse, la chaîne merengue a fustigé une partialité chronique avec des mots très durs : « Aujourd’hui, les experts diront que la VAR a eu raison de corriger la décision et qu’il n’y a pas eu de contact. Les règles toujours changeantes de la Negreira League… » Estimant que cette action était « bien plus flagrante que celle accordée à Lamine contre Levante » et que « la chance sourit à Barcelone », RMTV a également épinglé l’attitude de l’arbitre principal Soto Grado (« il aime être au centre de l’attention ») et de son assistant vidéo Figueroa Vázquez.

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Au cœur de la colère madrilène figure surtout la gestion des images diffusées dans la cabine VAR pour inverser la décision initiale et infliger un second avertissement à Bellingham, qui sera donc suspendu contre la Real Sociedad. Real Madrid TV dénonce une manipulation visuelle flagrante de la réalisation télévisée : « On ne lui a pas montré la vue de face la plus nette. […] Je suis surpris qu’on ne lui ait montré que la moins nette, la vue de profil, et encore, de loin. Je ne dis pas que c’était un penalty évident, mais l’arbitre doit voir plusieurs ralentis. » Une séquence jugée inacceptable par le média du club, qui conclut sans détour sur la nécessité d’une réaction institutionnelle : « Il faut que des mesures soient prises. »