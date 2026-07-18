Lens : troisième prêt en un an pour Jeremy Agbonifo

Arrivé à Lens en janvier 2025 en provenance d’Hacken (Suède), Jeremy Agbonifo n’a jamais véritablement trouvé sa place. Auteur d’un but en huit matchs de Ligue 1 pour sa première saison sous les couleurs sang et or, l’attaquant suédois de 20 ans a ensuite enchaîné les prêts. Il avait connu une courte parenthèse au FC Bâle la saison passée (16 matchs, 2 buts), avant de retrouver son club formateur en seconde partie de saison.

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Là-bas, son expérience n’a pas été plus concluante et l’ailier est donc revenu cet été à Lens, où il ne s’éternisera pas malgré un contrat jusqu’en 2028. Comme l’indique L’Équipe, Agbonifo va encore être prêté, cette fois en Pologne. Le joueur passé par le centre de formation de Porto va rejoindre le Jagiellonia Bialystok, troisième du dernier championnat polonais. Une option d’achat de 3 millions d’euros a été incluse dans l’opération. Il avait rejoint Lens pour 7,5 M€ il y a un an et demi.