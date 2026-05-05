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Dani Alves livre un témoignage très fort lors d’un rassemblement à Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Dani Alvès @Maxppp

Lors d’une intervention remarquée à l’événement religieux « The Change Madrid 2026 », organisé au stade Metropolitano et suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes selon les organisateurs, Dani Alves a livré un discours très personnel. L’ancien joueur du FC Barcelone est revenu sur sa situation et sur ce qu’il décrit comme une transformation intérieure profonde, affirmant notamment avoir vécu une période d’enfermement symbolique et spirituel avant de retrouver, selon ses mots, une forme de libération à travers la foi.

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Après 14 mois en prison, Dani Alves 🇧🇷 s'est reconverti en PRÉDICATEUR.

Ce week-end, le Brésilien a fait un discours au Metropolitano devant + de 40.000 chrétiens évangéliques. ✝️

🗣️ "J’ai été détenu 40 ans et le Christ m’a libéré en prison."
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« J’ai été détenu pendant 40 ans, je suis toujours fou, mais maintenant pour Dieu », une phrase qui a particulièrement marqué les participants selon Sport. L’ancien joueur du PSG et de la Juventus a insisté sur le fait qu’il ne vivait désormais plus pour lui-même, mais dans une démarche religieuse.

Pub. le - MAJ le
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