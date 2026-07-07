L’OM pique un jeune talent de l’OGC Nice

Talent du centre de formation de l’OGC Nice, Jah-Mason Telusson (18 ans) animait le mercato après sa belle saison avec les U19 du club azuréen (10 buts en 13 matches). Il a finalement signé son premier contrat professionnel de trois années en rejoignant l’Olympique de Marseille. Il débutera évidemment avec l’équipe Pro 2.

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« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Jah-Mason Telusson. Né à Villeneuve-Saint-Georges, Jah-Mason Telusson portait les couleurs de l’OGC Nice depuis 2023. L’attaquant de 18 ans, international français U18, s’est engagé, jusqu’en 2029, avec l’Olympique de Marseille afin de renforcer l’équipe Pro 2. Bienvenue à Marseille Jah-Mason », peut-on lire dans le communiqué des Phocéens.