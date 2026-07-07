Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

L’OM pique un jeune talent de l’OGC Nice

Par Aurélien Macedo
1 min.
Le nouveau logo de l'OM @Maxppp

Talent du centre de formation de l’OGC Nice, Jah-Mason Telusson (18 ans) animait le mercato après sa belle saison avec les U19 du club azuréen (10 buts en 13 matches). Il a finalement signé son premier contrat professionnel de trois années en rejoignant l’Olympique de Marseille. Il débutera évidemment avec l’équipe Pro 2.

La suite après cette publicité

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Jah-Mason Telusson. Né à Villeneuve-Saint-Georges, Jah-Mason Telusson portait les couleurs de l’OGC Nice depuis 2023. L’attaquant de 18 ans, international français U18, s’est engagé, jusqu’en 2029, avec l’Olympique de Marseille afin de renforcer l’équipe Pro 2. Bienvenue à Marseille Jah-Mason », peut-on lire dans le communiqué des Phocéens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Nice
Jah-Mason Telusson

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Nice Logo OGC Nice
Jah-Mason Telusson Jah-Mason Telusson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier