JT Foot Mercato : la tension monte entre le PSG et Sergio Ramos

Arrivé comme une star lors du dernier mercato, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot du PSG. Une absence qui fait débat en France et en Espagne alors qu'il était espéré ce soir pour la réception d'Angers en Ligue 1 (21h00, à suivre en direct sur notre site). Depuis quelques jours, la rumeur prenait de l'épaisseur : Sergio Ramos allait enfin faire ses grands débuts avec le maillot parisien. La dernière trêve internationale devait permettre à l'Espagnol de se retaper totalement pour enfin être apte physiquement. Mais le club de la capitale a communiqué ce jeudi en annonçant que le champion du monde 2010 avait encore besoin de 10 jours supplémentaires avant de pouvoir faire son retour à l'entraînement collectif. En gros, Ramos est fragile et s'il force à nouveau son retour, il pourrait encore être sur le flanc pour 3 mois ! Pas sûr que le PSG veuille prendre ce risque…

Belmadi en remet une couche sur Delort

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, s'en prend encore à Andy Delort et ça pique ! Invité de l'émission «Rothen s'enflamme» sur RMC, le champion d'Afrique en a remis une couche sur le choix de l'attaquant d'arrêter pendant un an la sélection. «C'est la grosse blague de l'année ! Il ne faut pas passer à côté de choses comme ça et dire des énormités comme ça. […] Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité, ou du culot qui n'a pas de limites ! Ca, on n'accepte pas nous. Donc nous, on va aller jouer sous 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables, on va se taper pour toute l'Afrique, pendant toute cette campagne de qualifications qui est quasi l'enfer. Et quand tout est fait, tout est réglé, le Monsieur revient comme une petite mariée et "c'est bon, je suis dispo maintenant". C'est doublement nous manquer de respect». Voilà qui est dit !

Zidane ne veut pas entraîner Newcastle

Newcastle veut un coach de renom pour son projet hyper ambitieux mais apparemment, ce ne sera pas Zinédine Zidane ! Selon la presse anglaise, le Français a bâché les Magpies. L'ancien entraîneur du Real Madrid se serait empressé de refuser et devrait attendre la fin de la Coupe du Monde 2022 pour prendre une décision concernant son avenir. Pas de précipitation chez Zizou donc alors que le club anglais a confirmé Steve Bruce à la tête de l'équipe première !