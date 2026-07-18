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Officiel Ligue 1

Amir Richardson fait son retour au Havre

Par Kevin Massampu
1 min.
Amir Richardson @Maxppp

Amir Richardson est de retour dans son club formateur. En difficulté à la Fiorentina, le milieu de terrain de 24 ans fait son retour au Havre, sous la forme d’un prêt d’une saison, comme l’a indiqué le club normand, ce samedi soir. « Notre bézot est de retour au bercail ! Il portera le maillot Ciel&Marine 2026-2027 ! »

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Parti du Havre en 2023 pour Reims, le Marocain n’était resté qu’une saison en Champagne avant de filer en Italie contre 10 millions d’euros. Prêté en début d’année 2026 à Copenhague, il n’a disputé que cinq petits matchs avec le club danois.

Pub. le - MAJ le
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