Ligue 1
Amir Richardson fait son retour au Havre
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@Maxppp
Amir Richardson est de retour dans son club formateur. En difficulté à la Fiorentina, le milieu de terrain de 24 ans fait son retour au Havre, sous la forme d’un prêt d’une saison, comme l’a indiqué le club normand, ce samedi soir. « Notre bézot est de retour au bercail ! Il portera le maillot Ciel&Marine 2026-2027 ! »
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👤 Breaking2news 👕 pic.twitter.com/y6e9assi1f— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 18, 2026
Parti du Havre en 2023 pour Reims, le Marocain n’était resté qu’une saison en Champagne avant de filer en Italie contre 10 millions d’euros. Prêté en début d’année 2026 à Copenhague, il n’a disputé que cinq petits matchs avec le club danois.
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