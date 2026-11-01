Serie A : la Juventus de Spalletti respire et pousse Allegri vers sa fin à Naples

La Juventus a remporté un choc face à Naples (2-0), ce dimanche soir, lors de la 10e journée de Serie A. Après une première période animée, mais sans but, les Bianconeri ont fini par faire la différence au retour des vestiaires. Kerim-Sam Alajbegovic a débloqué la rencontre à la 70e minute d’une superbe frappe du gauche à distance, imparable pour Meret. Un premier but qui a libéré les hommes de Luciano Spalletti, avant que Jérémie Boga ne vienne faire le break à la 87e minute.

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En difficulté ces dernières semaines, les deux formations abordaient ce rendez-vous avec l’ambition de relancer leur saison. Naples a pourtant eu plusieurs opportunités en première période, mais s’est heurté à un grand Vicario, tandis que Cabal a trouvé le poteau pour la Juventus. La tâche des Napolitains s’est encore compliquée avec l’expulsion de Marianucci à la 75e minute, après un deuxième avertissement. Ce succès permet à la Vieille Dame de retrouver des couleurs dans un choc important, tandis que Naples repart de Turin avec une nouvelle désillusion.