Que fera Endrick en janvier ? La question continue de se poser alors que l’international brésilien court après du temps de jeu avec le Real Madrid (7 apparitions avec la Casa Blanca cette saison). Les clubs, italiens principalement, toquent à la porte, dans l’espoir d’un prêt ou d’un transfert, mais José Mourinho a jusqu’à présent fermé la porte à double tour. Sauf que le joueur (20 ans, sous contrat jusqu’en 2030) s’impatiente, et fait part, durant les rassemblements de la sélection brésilien, de l’optique d’un départ en janvier.

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Relancé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi matin, José Mourinho a semblé légèrement s’agacer en rappelant les principes de ce dossier. « Il est très heureux ici. Pour moi, le Real Madrid est plus important qu’Endrick. Je l’aime beaucoup et j’ai beaucoup d’affection pour lui. J’ai besoin de lui, vous avez déjà la réponse. Quant aux clubs, aux agents, le Real Madrid décide parfois différemment, et nous devons respecter cela. Mais le Real Madrid et moi savons qu’il est important », a déclaré le Special One, à la veille d’accueillir le Celta Vigo.