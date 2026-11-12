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UEFA Nations League

Italie-France : l’énorme boulette de Donnarumma exploitée par Olise

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Michael Olise @Maxppp
Italie 2-1 France

L’équipe de France a parfaitement lancé son match face à l’Italie, grâce à un but de Michael Olise, qui a inscrit là son 12e but en 30 matches disputés avec le maillot bleu.

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TF1
⚽️ BUUUUUUT DE LA FRANCE ! 🇫🇷🔥

Olise récupère le ballon après une relance manquée du portier italien et ouvre le score ! 🇫🇷

🇮🇹 Italie 0-1 France 🇫🇷
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Et pour celui-là, il a été grandement aidé par Gianluigi Donnarumma, le portier italien, auteur d’une relance totalement ratée, directement dans les pieds de l’ailier français. Qui a quand même dû effacer un défenseur italien avant d’ajuster le gardien de Manchester City, qui va sûrement récolter son lot de critiques.

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