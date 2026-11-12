Italie-France : l’énorme boulette de Donnarumma exploitée par Olise

L’équipe de France a parfaitement lancé son match face à l’Italie, grâce à un but de Michael Olise, qui a inscrit là son 12e but en 30 matches disputés avec le maillot bleu.

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Et pour celui-là, il a été grandement aidé par Gianluigi Donnarumma, le portier italien, auteur d’une relance totalement ratée, directement dans les pieds de l’ailier français. Qui a quand même dû effacer un défenseur italien avant d’ajuster le gardien de Manchester City, qui va sûrement récolter son lot de critiques.