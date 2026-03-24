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L’emblématique Vagner Love prend sa retraite

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vagner Love @Maxppp

C’est la fin pour Vagner Love. Du haut de ses 41 ans, l’attaquant brésilien qui évolue actuellement avec Retrô, club de Serie C (D3), va raccrocher les crampons. Il disputera son dernier match face à Ceará, le week-end prochain, dans le cadre du championnat régional Pernambucano. Le joueur lui-même l’a confirmé sur ses réseaux sociaux avec un message clair : « le dernier chapitre ».

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Depuis son explosion à Palmeiras en 2002, l’attaquant a connu une sacrée carrière, étant un véritable globe-trotter. C’est surtout au CSKA Moscou qu’il a marqué les esprits, avec quatre titres de champion de Russie et une Europa League remportés notamment et inscrivant 124 buts en 259 matchs. Il a aussi défendu les couleurs du Brésil à 20 reprises (4 buts), étant dans les groupes de la Canarinha lors des sacres de Copa América en 2004 et 2007. En plus du Brésil et de la Russie, il a aussi évolué en Chine, en Turquie, au Danemark et au Kazakhstan, et il a aussi connu un passage de quelques mois à Monaco lors de la saison 2015/2016, avec 4 buts en 13 rencontres avec le club du Rocher.

Pub. le - MAJ le
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