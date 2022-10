BL : Stuttgart se sépare de Pellegrino Matarazzo

Au lendemain de la défaite (0-1) de Stuttgart contre l'Union Berlin, la direction des Roten a décidé de limoger son entraîneur Pellegrino Matarazzo après une réunion organisée ce lundi matin. Pour la première fois depuis près de trois ans, le VfB Stuttgart va donc changer de manager. En attendant de trouver le successeur de l'Américain, la formation sera dirigée par son adjoint Michael Wimmer.

La suite après cette publicité

«Rino a non seulement répondu à nos attentes, il les a même dépassées à bien des égards. Mais on a maintenant atteint un point où nous sommes convaincus que la séparation est inévitable», a déclaré le directeur sportif Sven Mislintat dans le communiqué officiel, à l'heure où le club est classé 17ème du championnat. Arrivé en 2019, Matarazzo avait réussi à remonter et maintenir Stuttgart dans l'élite allemande.