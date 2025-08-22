PSG : Luis Enrique s’en prend à l’état de la pelouse

Présent en conférence de presse après la courte victoire (1-0) du PSG contre Angers, Luis Enrique a salué la prestation de ses joueurs. Le technicien parisien a toutefois relevé l’état de la pelouse du Parc des Princes. «Je tire un bilan très positif, on a déjà parlé de la difficulté de cette rencontre, c’est un adversaire qui défend bloc bas, ils l’ont fait et ça a été difficile. La pire chose, c’est l’état de la pelouse, ça a été encore plus difficile», a ainsi avoué l’ancien coach du Barça.

Et d’ajouter : «le feeling avec le ballon, on a besoin d’une pelouse pour ça et ça n’était pas le cas ce soir mais je félicite mes joueurs de ne pas avoir parlé de l’état de cette pelouse. Ils ont joué avec de la confiance pour gagner ce match. On a mérité cette victoire, on a fait un très bon match. Je suis content, c’est un début de saison très différent mais je suis content».