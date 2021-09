Le PSG n'a rien promis à Georginio Wijnaldum

Arrivé libre de tout contrat en provenance de Liverpool, le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (30 ans) arrive comme un renfort de taille dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à l'Équipe, le capitaine de la sélection néerlandaise (81 capes) sait qu'il n'est pas intouchable dans l'esprit de Mauricio Pochettino, mais assure tout donner sur le terrain et en dehors pour apporter le maximum à son nouveau club.

La suite après cette publicité

« C'est à moi de faire en sorte de devenir un joueur clé pour l'équipe. Certains clubs peuvent vous faire plein de promesses, si vous n'êtes pas bon vous ne jouez pas, et c'est normal. Il y aura toujours de la concurrence dans une équipe comme Paris, et c'est mieux ainsi. Ils ne m'ont pas tant promis que j'allais être un joueur clé qu'expliqué comment j'allais devenir, avec mes qualités, avec mon expérience, une pièce essentielle de leur projet. C'est le genre de conversation que j'ai eue avec Leonardo, le manager, et le président (Nasser al-Khelaïfi) plus tard. Ils m'ont dit que j'avais le temps pour réfléchir mais j'ai répondu aussitôt que j'étais d'accord. Je savais que ce serait bon pour moi », a-t-il déclaré au quotidien.