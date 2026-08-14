Manchester City réussit à faire craquer le Barça avec Rodri

Hier soir, les voyageurs ont été surpris de voir Rodri prendre place sur un vol RyanAir Madrid-Liverpool. Mais l’Espagnol, qui a patienté dans la capitale espagnole en espérant que son transfert serait finalisé, a dû regagner l’Angleterre. Il est attendu ce vendredi à l’entraînement par Enzo Maresca et ses coéquipiers. Mais le milieu de terrain de 30 ans espère repartir au plus vite pour Barcelone.

La suite après cette publicité

Les pensionnaires du Camp Nou font leur maximum pour avancer dans les négociations avec City. Hier soir, ils ont trouvé un accord avec le PSG pour la vente de Ferran Torres, qui devrait rapporter un peu moins de 50 M€. Cela permettra d’avoir des liquidités en plus pour conclure le deal Rodri. Pour le moment, les Skyblues se montrent fermes et exigeants, malgré leurs bonnes relations avec le joueur et les Culers.

Le Barça estime que tout peut être bouclé lundi

Mais les affaires sont les affaires. City a fixé son prix à 70 M€. Certains médias parlent de 80 voire 82 M€. Quoi qu’il en soit, les offres barcelonaises ont été insuffisantes jusqu’à présent. Les Anglais ont dit non 45 M€ plus 5 M€ de bonus. Ils ont aussi refusé 55 M€, avec des bonus pouvant faire monter l’opération à 65 M€. Hier, Sport a indiqué que le Barça, qui jugeait son prix élevé, comptait finalement offrir 60 ou 65 M€ plus des bonus afin de se rapprocher des attentes de City.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, la tendance se confirme. La Cadena SER révèle que le Barça, par l’intermédiaire de Deco, a fini par céder et va offrir 70 M€. Soit le montant minimum attendu par City. Dans le détail, il s’agira d’une proposition de 60 M€, auxquels il faudra ajouter 10 M€. Les Blaugranas sont confiants et estiment même que le joueur pourrait être dès lundi à Barcelone pour tout finaliser. Toutefois, AS émet encore des doutes et précise que l’opération Rodri coûtera au total 210 M€ entre le transfert, le salaire du joueur, les commissions et les bonus.