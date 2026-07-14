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Croatie : Luka Modrić a changé d’avis sur son avenir international

Par Allan Brevi
1 min.
Luka Modric @Maxppp

Le retour de Slaven Bilić à la tête de la sélection croate pourrait bien avoir une conséquence inattendue sur l’avenir international de Luka Modrić. Alors qu’il envisageait sérieusement de mettre un terme à sa carrière avec la Croatie, le milieu de terrain de 40 ans réfléchirait désormais à poursuivre l’aventure avec les Vatreni, séduit par l’arrivée d’un entraîneur avec lequel il entretient une relation de confiance depuis de nombreuses années.

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Les deux hommes se connaissent parfaitement, puisqu’ils avaient déjà travaillé ensemble lors du premier passage de Bilić sur le banc croate. Restés proches malgré les années selon AS, ils ont régulièrement gardé contact, notamment lors des passages du sélectionneur dans différents clubs européens. Au cours des récentes discussions autour de son retour en équipe nationale, Bilić aurait évoqué avec Modrić la possibilité de le voir continuer à porter le maillot croate. Une option désormais plus que jamais envisageable après la nomination officielle de l’ancien entraîneur de West Ham.

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