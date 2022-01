Philippe Clement annonce ses plans pour Monaco

Les suiveurs du Paris Saint-Germain connaissent bien l’homme. Ancien coach du Club Bruges (2019-2022) et adversaire du club de la capitale à deux reprises en Ligue des Champions, Philippe Clement va pouvoir faire plus ample connaissance avec le public français. Intronisé à la tête de l’AS Monaco suite au limogeage de Niko Kovac, le Belge avait laissé une bonne impression en Hexagone grâce aux performances remarquées de son ancienne équipe contre les Rouge-et-Bleu sur la scène européenne. Mais désormais, c’est sur le Rocher qu’il va devoir exprimer ses talents.

Présenté officiellement devant les médias ce mercredi, Clement a confié qu’il n’a pas hésité longtemps à quitter Bruges pour rallier la Principauté. « Tu peux avoir une route dans ta tête, pour ton futur, mais tu ne roules jamais sur cette route. Je ne pensais pas quitter Bruges maintenant, mais il y a toujours un projet qui arrive. Ça fait très longtemps qu’un entraîneur n’était pas parti de la Belgique vers la France. Quand le train passe, tu dois le prendre. » Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Belge est ravi d’avoir posé ses valises dans le Sud.

Créer une famille

« Je suis content d’être ici, dans un projet ambitieux avec beaucoup de jeunes. Avec un bon équilibre entre les jeunes et les joueurs expérimentés. J’étais dans des projets intéressants ces dernières années en Belgique. (…) Je n’ai pas eu beaucoup de temps (pour regarder l’ASM). J’avais déjà des impressions de Monaco. Je l’avais suivie l’an dernier. C’est normal d’avoir besoin d’un temps d’adaptation. Tu peux regarder les matches, mais tu ne connais pas les personnes derrière les joueurs. On va commencer avec ça. »

Premier mot d’ordre : créer un état d’esprit au sein du groupe asémiste. « Je veux créer une famille. Que tout le monde veuille la même chose. Dans le monde actuel, c’est un peu plus difficile qu’il y a 20 ans parce que les joueurs sont devenus plus individualistes. C’est intéressant de créer ça. On veut connaître les joueurs, leur mentalité. Ç’a été notre force par le passé avec des équipes différentes. » Et dans le jeu ?

Avoir une équipe dominante

« Je veux toujours avoir une équipe dominante, qui joue offensivement, avec beaucoup d’envie. J’ai joué dans des systèmes différents, mais toujours avec l’idée d’être dominant. Si l’adversaire est plus fort, tu dois être malin. » Des principes qui ne surprendront pas ceux qui l’ont vu à l’œuvre en Ligue des Champions. Mais l’effet Clement va devoir vite se faire sentir. Sixième du classement de L1 à quatre longueurs du podium et à dix-sept du leader parisien, l’ASM ne doit plus perdre de point en route. Mais comme on dit, Clement, la pression, il la boit.

« Ce métier reste une passion. Pour la pression, je suis retourné à Bruges avec avoir gagné le championnat avec Genk. À ce moment, il n’y avait qu’une chose qui était importante, c’était d’être champion. C’est ce que nous avons fait, l’année suivante aussi. J’aime vraiment la pression comme celle-ci. Ce n’est pas une pression négative. L’environnement est intéressant. » Place au travail maintenant.