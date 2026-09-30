EFC : la grande annonce de Nasser al-Khelaïfi sur le football mondial

À l’occasion de l’assemblée générale de l’EFC, la puissante association des clubs européens, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé cette semaine la création de World Football Clubs. Devenu un réseau mondial au fil des années, le syndicat des clubs européens réunit aujourd’hui plus de 900 clubs membres, et vise désormais le cap des 1000. La nouvelle assemblée générale de l’EFC a notamment été marquée par une évolution de sa gouvernance, avec une représentativité renforcée et une place plus centrale accordée aux clubs plus modestes.

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A special milestone to celebrate here in Copenhagen, as we reach 900 Member Clubs from across Europe 🙌 pic.twitter.com/3aFv6G07lO — European Football Clubs (@EFC_Football) September 29, 2026

«Aujourd’hui, nos clubs sont également plus mondiaux et plus internationaux que jamais, tout en restant ancrés au cœur de leurs communautés locales. Nos joueurs, nos entraîneurs, nos compétitions, nos supporters, nos propriétaires, nos partenaires, notre empreinte, nos marques… tous ont des racines locales mais un impact mondial. Les supporters peuvent suivre leur club depuis Copenhague jusqu’au Caire, de New York à Tokyo — avec la même passion qu’au stade. L’EFC est devenue un réseau mondial et une plateforme permettant aux clubs de se connecter à chacun. Nous créons des avantages pour les clubs en Europe et ailleurs. C’est pourquoi le moment est venu de créer World Football Clubs. Parce que chaque club à travers le monde mérite d’être représenté, d’avoir une voix et de disposer des meilleures chances de réussir.»