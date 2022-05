Belgique : Roberto Martinez savoure le retour d'Eden Hazard

Ce mercredi, Roberto Martinez a dévoilé la liste des 32 joueurs convoqués pour participer à la Ligue des Nations en juin prochain. En conférence de presse, il a ensuite évoqué le cas d'Eden Hazard, de retour de blessure. «Eden se sent libéré. C'est bien de le revoir sur un terrain. Ses sensations étaient bonnes et il se sent libéré. Il a maintenant deux semaines pour se préparer pour la finale de la Ligue des Champions. Nous espérons le récupérer à son meilleur niveau».

Il a ensuite à son sujet et celui de Thibaut Courtois. «L'idée est qu'ils poursuivent sur leur lancée et qu'ils prolongent leur saison de deux semaines. Avec la Coupe du monde en point de mire, il est important que le groupe passe un maximum de temps ensemble car les prochains camps seront plus courts.» Des jours que la star des Diables Rouges va mettre à profit pour continuer son travail pour revenir au meilleur niveau.