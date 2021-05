Rennes-PSG : les compositions officielles

La déception a-t-elle été digérée ? Éliminé mardi de la Ligue des champions par Manchester City (2-1, 2-0) au stade des demi-finales, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec un déplacement à Rennes. Kylian Mbappé est suspendu, alors que Marco Verratti pourrait ne plus jouer avec la tunique parisienne cette saison à cause d'une contusion au genou droit avec une distension du ligament latéral interne. Les deux latéraux sont changés par rapport au match de milieu de semaine et Paris repasse à un système en 4-2-3-1 avec Moise Kean devant.

En face, Bruno Genesio est privé de ses deux piliers du milieu, Eduardo Camavinga, suspendu à cause d'une accumulation de cartons jaunes, et Steven Nzonzi, suspendu après son expulsion face à Bordeaux. Adrien Truffert est toujours forfait en raison d'une douleur à l'adducteur, alors que la saison de Jonas Martin est terminée depuis une opération à une cheville. La surprise du chef concerne la titularisation du très jeune milieu Lesley Ugochukwu (17 ans), neveu de l'ex-défenseur nigérian de Rennes Onyekachi Apam.

Les compositions des équipes :

Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Tait, Ugochukwu, Bourigeaud - Terrier, Guirassy, Doku.

PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Danilo, Herrera - Di María, Neymar, Draxler - Kean.

