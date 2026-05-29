Dujeux, Ekomié… les annonces mercato d’Angers pour cet été

À l’occasion du traditionnel bilan de fin de saison d’Angers, le directeur sportif Laurent Boissier a fait des annonces sur le mercato à venir de son club. Le SCO espère conserver son entraîneur Alexandre Dujeux la saison prochaine, et entend réaliser des coups malins comme les étés précédents. «Alexandre est sous contrat (jusqu’en 2027), on aimerait le conserver. Il a été prolongé en juillet dernier, on veut construire avec lui. Il lui reste deux ans de contrat. Après, on le sait, nous sommes un club tremplin», confie le directeur sportif, qui «espère 7 ou 8 recrues. Un gardien, un latéral gauche, un joueur de côté, un attaquant, un milieu de terrain… »

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«Je m’attends à un mercato comme d’habitude. Il faudra être malin, voir des choses intéressantes sans dépenser beaucoup d’argent. Je fonctionne comme cela depuis 11 ans. On a déjà pris beaucoup de contacts. On est prêt. On a eu la chance d’être maintenu assez tôt dans la saison. La vente de Sidiki Chérif nous donne une vision plus claire et limpide.» Le patron du club, Saïd Chabane, a lui précisé qu’un seul joueur disposait d’un bon de sortie pour le moment : Jacques Ekomié. Selon nos informations, des discussions ont déjà été amorcées avec Strasbourg, tandis que des clubs allemands et espagnols sont également sur le piston gabonais de 22 ans. Angers espère tirer entre 7 et 10 millions d’euros.