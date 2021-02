Premier League : Manchester City file vers le titre !

La suite après cette publicité

Il y a quelque temps, Manchester City, bien aidé par Alisson, écartait Liverpool. On se disait alors que la passation de pouvoir entre les deux clubs était faite. Évidemment, les Reds ne sont pas les seuls candidats pour contester la première place de Manchester City, mais c'était probablement le danger numéro un, même si les hommes de Jürgen Klopp sont moins bien cette saison, en témoigne leur terrible défaite contre Leicester dans un scénario improbable (1-3).

Les Citizens, vaincus par plus fort la saison passée, se déplaçaient justement à Liverpool, pour affronter Everton, dans le cadre d'un match en retard de la 16e journée de Premier League. Contre des Toffees bien moins convaincants qu'en début de saison, les hommes de Pep Guardiola avaient l'occasion de mettre à dix points leurs deux premiers poursuivants que sont Leicester et Manchester United et donc de faire un grands pas vers le titre en cas de victoire.

Un titre face à Chelsea début mai ?

Tout a très bien commencé puisque juste après la demi-heure de jeu, Phil Foden ouvrait la marque (32e). Mais c'était sans compter sur les ressources des joueurs de Carlo Ancelotti. Cinq minutes plus tard, Richarlison égalisait (37e) et offrait donc un peu de suspens non seulement à cette rencontre, mais surtout au championnat d'Angleterre. Mais, cette saison, les Skyblues sont un rouleau compresseur, une sorte de machine qui prend son temps, qui use et qui frappe fort.

Pep Guardiola décidait de ne pas faire de changement, sûr de son fait et des hommes choisis pour débuter. Grand bien lui a pris. Après l'heure de jeu, c'est Riyad Mahrez qui scorait (63e) avant que Bernardo Silva ne scelle la victoire des Mancuniens dans une rencontre qu'ils ont globalement très bien maîtrisée (77e). Avec cette victoire, City compte donc dix points d'avance sur ses principaux concurrents, qui ne sont pas non plus des maîtres de la régularité. Outre des déplacements à Arsenal (ce week-end) et à Leicester (début avril), City recevra United (début mars) et Chelsea (le 8 mai). S'ils poursuivent sur cette route, ils pourront se concentrer sur la Ligue des Champions et surtout fêter leur titre à domicile contre les Blues. Le trophée leur tend les bras !