Real Madrid : Valverde explique son coup de sang après son remplacement

Fede Valverde a vécu un moment de frustration bien visible lors de la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Remplacé à la 73e minute par Brahim Diaz, l’Uruguayen n’a pas caché son agacement et l’a exprimé de manière peu conventionnelle : avant de s’asseoir sur le banc, il a donné un coup de poing dans une glacière. Rapidement, le capitaine madrilène a clarifié la situation sur ses réseaux sociaux. « Détendez-vous les amis, ce n’est pas la glacière qui est responsable de mon regret de ne pas avoir tiré au but », a-t-il expliqué avec humour.

En zone mixte, Valverde est revenu plus en détail sur son geste et sur sa responsabilité en tant que capitaine. « Ça a été une année difficile… je me suis senti responsable quand les choses ont mal tourné », a-t-il confié, avant d’ajouter que ces moments de tension ont été formateurs pour l’équipe et pour lui-même. Tout en réaffirmant son ambition de viser la Ligue des Champions, il a souligné que sa frustration venait de son exigence personnelle et de son envie de toujours donner le meilleur sur le terrain.