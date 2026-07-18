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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Declan Rice met déjà à genoux les Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Declan Rice a manqué deux jours d'entrainement. @Maxppp
France 2-4 Angleterre
winamax
1 6.50 N 4.70 2 1.34 bonus 100€

À la 3e minute de la petite finale, l’Angleterre a frappé fort en ouvrant le score grâce à Declan Rice. Le milieu anglais a récupéré le ballon dans l’entrejeu avant de s’avancer et de déclencher une frappe précise du droit qui a terminé dans le petit filet de Mike Maignan (0-1).

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Déjà menée après seulement quelques minutes de jeu, l’équipe de France est dos au mur et peine pour l’instant à entrer dans sa rencontre face aux Three Lions.

Pub. le - MAJ le
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