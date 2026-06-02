Barça : Ansu Fati va offrir un joli pactole à son club formateur

Le transfert quasi bouclé d’Ansu Fati vers l’AS Monaco va faire du bien aux finances du FC Barcelone. En plus des 11 millions d’euros que devrait rapporter l’opération grâce à l’option d’achat négociée avec le club monégasque, le Barça se rapproche du retour à la règle du « 1 pour 1 », qui lui permettrait de réinvestir intégralement les sommes économisées ou générées sur le marché des transferts. Un scénario déjà favorisé par le départ de Robert Lewandowski et d’autres opérations annexes qui ont rapporté 70 M€ aux Blaugranas, explique Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

Avant son départ, Ansu Fati avait d’ailleurs accepté de modifier son contrat avec le Barça. Alors qu’il devait percevoir 26 millions d’euros bruts sur les deux dernières années de son bail, jusqu’en 2027, les deux parties avaient convenu d’étaler cette somme jusqu’en 2028. Grâce à cette restructuration puis à son transfert à Monaco, le club catalan va libérer près de 17,2 millions d’euros de masse salariale sur les deux prochaines saisons. Un allègement significatif qui pourrait offrir davantage de marge de manœuvre aux dirigeants barcelonais pour renforcer l’effectif lors du mercato estival.