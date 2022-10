Ligue des Champions : l'OM doit-il craindre l'Eintracht Francfort ?

La suite après cette publicité

Trois défaites de rang contre l'AC Ajaccio (1-2), le Paris Saint-Germain (0-1) et le Racing Club de Lens (0-1), la dynamique est loin d'être optimale pour l'Olympique de Marseille et Igor Tudor. Descendu au cinquième rang en Ligue 1, le club du sud de la France est dans une situation favorable en Ligue des Champions après deux victoires probantes contre le Sporting (4-1 et 2-0). Deuxième du groupe D - devançant le Sporting à la différence particulière - à un point de Tottenham et avec deux longueurs d'avance sur Francfort, l'OM peut se qualifier en cas de victoire conjuguée à un succès des Spurs. Une perspective heureuse vu les deux défaites initiales pour commencer cette campagne européenne. Néanmoins, se déplacer sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (rencontre à suivre sur notre live commenté) ne s'annonce pas si évident face à une formation en bonne forme.

Alors onzième lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, l'Eintracht Francfort s'avance dans une dynamique bien plus positive avec une quatrième place à trois points du leader qui est l'Union Berlin. C'est simple, l'Eintracht est actuellement sur quatre victoires lors des cinq derniers matches de championnat avec 13 buts inscrits pour 6 encaissés. Une force de frappe importante qui se traduit par un quatuor offensif intéressant. Dans le 3-4-2-1 d'Oliver Glasner, Randal Kolo Muani s'est installé en pointe de l'attaque et le fait bien avec déjà 4 buts et 9 offrandes en 17 matches cette saison. Une acclimatation express pour l'ancien Nantais qui a su prendre le meilleur sur ses concurrents Rafael Borré et Lucas Alario. Derrière lui, un duo a pris du temps à se mettre en place, mais a émergé au fil des dernières semaines. Enfin en forme, Jesper Lindstrøm (7 buts et 1 offrande en 16 matches) et Mario Götze (2 buts et 2 offrandes en 17 matches) offrent créativité et efficacité à l'Eintracht Francfort.

Un secteur offensif en feu

Outre ce trident offensif, on note aussi l'émergence d'un duo dans l'entrejeu. Clef dans l'équilibre de l'Eintracht Francfort, le Suisse Djibril Sow est en grande forme et se retrouve associé à un joueur offensif qui a reculé sur le terrain : Daichi Kamada. Le Japonais est d'ailleurs le meilleur buteur de la formation allemande avec 9 buts et 3 offrandes en 17 matches de championnat. Équipe forte dans les transitions, mais aussi capable de tenir davantage le ballon que l'année dernière avec des profils plus techniques dans l'entrejeu, l'Eintracth Francfort est en train d'élargir sa palette. Pour le grand bonheur de son coach : «nous nous sentons définitivement prêts. Les matchs contre Leverkusen et Mönchengladbach donnent raison à une confiance en soi supplémentaire, c'est comme ça que je vois l'équipe en ce moment. On sait tous que dans le meilleur des cas, si on gagne le match contre Marseille on va pour pouvoir espérer passer l'hiver en Europe. Calculer autour a rarement abouti à quoi que ce soit, nous voulons juste développer davantage notre façon de jouer et aborder chaque match avec concentration et motivation. Le classement est finalement le résultat de nos performances.»

Oliver Glasner a d'ailleurs profité de cette conférence de presse d'avant match pour se livrer sur les clefs de cette rencontre : «on va sur le terrain pour gagner le match et créer des problèmes à Marseille. Je m'attends à un match très serré et physique, car bien sûr l'Olympique sait aussi que nous ne pourrons pas les rattraper si nous ne gagnons pas et qu'ils passeront certainement l'hiver en Europe. Je m'attends à ce qu'ils reviennent dans leur formation typique en 3-4-3 avec beaucoup de pressing sur l'homme et une intensité élevée.» Ambitieux et motivé, l'Eintrachat arrive sûr de ses forces et avec un secteur offensif bien huilé. Néanmoins, des failles seront à exploiter pour l'OM. Capable d'avoir des sautes de concentrations, Francfort a notamment complètement craqué contre Bochum le 8 octobre dernier avec une défaite 3-0 dont les buts sont tous arrivés dans les 20 dernières minutes. L'OM qui a fait capituler le Sporting par deux fois sur de gros temps forts va donc devoir s'inspirer de ces deux matches face aux Leões dans une rencontre qui va valoir très cher.

