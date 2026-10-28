Affaire Mbappé-Chine : le Real Madrid a refusé l’aide de Tebas et LaLiga

La polémique autour de Kylian Mbappé en Chine aurait pu être gérée différemment par le Real Madrid. Selon les informations de L’Équipe, la Liga aurait prévenu le club merengue la veille de l’éclatement de l’affaire et lui aurait proposé son aide pour anticiper les conséquences des propos de l’attaquant français sur Mao Zedong. Mais la direction madrilène aurait refusé cette main tendue, sur fond de relations particulièrement tendues avec l’instance présidée par Javier Tebas.

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Toujours selon le quotidien français, certains dirigeants du Real Madrid se seraient même amusés de la situation en coulisses, curieux de voir comment Javier Tebas allait gérer cette crise. Le président de la Liga a pourtant pris publiquement position en présentant ses excuses au peuple chinois au nom de la compétition. Cette nouvelle révélation illustre les tensions persistantes entre les deux institutions, alors que la controverse autour de Mbappé continue de provoquer des réactions en Chine, avec en toile de fond le bras de fer entre la Casa Blanca et l’institution espagnole.