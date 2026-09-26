L’OM peut craindre le pire pour Amine Gouiri !

17e de Ligue 1 après un début de saison cauchemardesque, l’Olympique de Marseille vit une trêve internationale pour le moins angoissante. Et pour ne rien arranger aux affaires phocéennes, cette coupure pourrait également charger l’infirmerie marseillaise. En effet, depuis ce vendredi soir, l’OM retient un peu plus son souffle. La raison ? La blessure d’Amine Gouiri, contraint de quitter la pelouse dès la 18e minute de jeu lors de la victoire de l’Algérie face à la Zambie (3-1), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

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Touché à la cuisse, l’attaquant marseillais a pourtant bien tenté de poursuivre avant de finalement céder sa place à Amin Chiakha. Après la rencontre, le sélectionneur algérien Brahim Hemdani a d’ailleurs confirmé l’inquiétude autour de son joueur. «On est en alerte. On va attendre pour se prononcer. Il a une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse gauche», a-t-il expliqué. Des nouvelles peu rassurantes pour le board olympien, qui doit déjà composer avec un effectif limité.

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Une longue absence pour Gouiri ?

Si aucun diagnostic définitif n’a encore été communiqué et que des examens complémentaires doivent permettre d’en savoir davantage sur la nature exacte de la blessure, l’absence prolongée du buteur algérien serait évidemment un nouveau coup dur pour l’OM, déjà confronté à la blessure de Derek Cornelius durant cette trêve internationale. Depuis le début de la saison et malgré les résultats décevants, Gouiri représente, en effet, l’une des principales armes offensives marseillaises et son éventuelle indisponibilité pourrait sérieusement compliquer les plans de Bruno Genesio, alors que le calendrier s’annonce particulièrement chargé.

Pour l’heure, impossible donc de mesurer précisément la gravité de cette alerte musculaire. Marseille devra patienter jusqu’aux examens médicaux pour être fixé mais après une sortie prématurée, et alors que l’OM manque déjà de solutions offensives, le club phocéen peut légitimement craindre une mauvaise nouvelle concernant l’un de ses joueurs majeurs. Quand rien ne va, rien ne va…