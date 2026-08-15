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Amical : Toulouse termine sa prépa par une défaite

Par Valentin Feuillette
1 min.
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Toulouse Hambourg

Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, Toulouse s’est incliné face à Hambourg (1-2) ce samedi au Stadium. Les Violets ont rapidement concédé l’ouverture du score avant de revenir dans la partie grâce à une tête d’Hidalgo à l’heure de jeu.

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Alors que Toulouse semblait pouvoir arracher le match nul après l’égalisation, Grønbæk a offert la victoire aux Allemands dans les dernières secondes sur une superbe frappe enroulée du droit. Un revers frustrant pour les hommes de Carles Martinez Novell, qui vont désormais se tourner vers la réception de l’Olympique Lyonnais pour la première journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
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