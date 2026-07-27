Pourquoi Arsenal a raison d’y croire dans le dossier Vinícius Júnior

Longtemps considéré comme totalement inaccessible, Vinicius Jr pourrait finalement devenir une opportunité de marché pour Arsenal. Ces dernières heures, The Athletic affirmait, en effet, que les Gunners étaient plus que jamais dans la course pour s’offrir l’ailier auriverde de 26 ans. Si un départ du Real Madrid reste, pour l’heure, loin d’être acquis, plusieurs éléments laissent malgré tout penser que le club londonien a de vraies raisons d’y croire. Le premier facteur d’optimisme concerne très certainement le contrat du Brésilien. Et pour cause. Les discussions autour d’une prolongation n’ont toujours pas abouti et le temps joue désormais contre les Merengues.

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Une situation contractuelle toujours aussi floue

Alors que le club espagnol s’expose désormais au risque de voir l’un de ses plus grands talents partir libre à l’issue de son bail, la direction de la Casa Blanca pourrait décider d’écouter des offres importantes dans les prochains jours et ainsi éviter de perdre un joueur d’une telle valeur sans indemnité. C’est d’ailleurs précisément ce qui pousse Arsenal à surveiller le dossier de très près. Si un transfert de Vinicius aurait semblé irréaliste pour le club londonien il y a encore quelques années, la situation a depuis bien changé. Les revenus générés par les qualifications répétées en Ligue des Champions, la stabilité financière retrouvée et la volonté des dirigeants d’investir sur un véritable joueur de classe mondiale permettent aujourd’hui aux Gunners d’envisager ce type d’opération.

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Selon plusieurs médias anglais, tels que le Daily Mail, Arsenal serait même prêt à faire de Vinicius le joueur le mieux payé de son effectif afin de convaincre le Brésilien de rejoindre l’Emirates Stadium. De son côté, Mikel Arteta a transformé Arsenal en candidat crédible aux plus grands trophées européens. Le club dispute désormais régulièrement les derniers tours de la Ligue des champions et possède un effectif jeune, compétitif et encore en pleine progression. Pour un joueur comme Vinicius - qui n’avait d’ailleurs pas été soutenu par son nouvel entraîneur José Mourinho après l’affaire Gianluca Prestianni lors de Benfica-Real Madrid - rejoindre une équipe capable de lutter pour tous les titres tout en devenant l’une des principales têtes d’affiche du projet représenterait alors un argument de poids. Mais ce n’est pas tout.

Le facteur Mbappé, un passif avec Mourinho

L’arrivée de Kylian Mbappé a également profondément modifié la hiérarchie offensive, tandis que le Real continue de cibler de nouveaux joueurs évoluant sur le côté gauche, à l’image de Yan Diomande. Une concurrence croissante qui pourrait amener le natif de São Gonçalo à réfléchir davantage à son avenir. Dans le même temps, la presse britannique rappelle un point important, à savoir la crainte émise par la direction madrilène de voir la cohabitation entre Mbappé et Vinicius Jr se détériorer, notamment en raison de leur préférence commune pour le côté gauche de l’attaque et de leur volonté d’être le visage du projet sportif. Si aucun conflit ouvert n’a été signalé, le club est aussi conscient que l’équilibre du vestiaire pourrait être fragilisé par la concurrence entre les deux joueurs, en particulier autour du statut de leader offensif.

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Dès lors, Arsenal ne se lance pas dans un pari irréfléchi, d’autant plus à l’heure où l’international brésilien (54 sélections, 13 buts) exige un salaire à la hauteur du capitaine des Bleus. Validé en interne - aussi bien par Mikel Arteta que par le directeur sportif Andrea Berta - le recrutement du droitier d’1m76 permettrait au champion d’Angleterre en titre de passer un réel cap. Une opération qui demeure, malgré tout, complexe à l’heure où nous écrivons ces lignes. En effet, le Real Madrid souhaite conserver son ailier et espère toujours trouver un accord pour une prolongation. De plus, le coût d’un éventuel transfert devrait probablement attendre plus de 100 millions d’euros (le joueur est aujourd’hui estimé à 140M€ d’après le site spécialisé Transfermarkt), auxquels il faudrait ajouter un salaire colossal.

Encore de nombreuses zones d’ombre…

De son côté, Vinicius n’a, quant à lui, jamais publiquement exprimé le souhait de quitter Madrid, sa priorité étant de poursuivre son aventure au Santiago Bernabéu si un accord est trouvé avec ses dirigeants. Autant d’obstacles qui ne semblent toutefois pas freiner les ardeurs d’Arsenal. Entre une prolongation qui tarde à se concrétiser, la capacité financière grandissante d’Arsenal, l’ambition du projet porté par Arteta et la nécessité pour le Real Madrid d’anticiper tous les scénarios, les Gunners disposent aujourd’hui d’arguments qu’ils n’avaient jamais eus auparavant. Oui, le club londonien n’est sans doute pas favori pour attirer Vinicius Jr, mais il a désormais suffisamment de cartes en main pour croire qu’une fenêtre de tir pourrait s’ouvrir dans les prochains jours.