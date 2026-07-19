Coupe du Monde 2026 : l’Argentine rentre tristement dans l’histoire

La finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Espagne a donc eu droit à des prolongations. Incapables de se départager malgré la nette domination de la Roja, les acteurs de cette rencontre vont devoir puiser dans leurs dernières ressources pour aller chercher le Graal.

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Argentina's shots in the World Cup final after 90 minutes.



(don't look too hard). pic.twitter.com/vDSPbXf05U — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Réduits à dix suite à l’expulsion méritée d’Enzo Fernandez, les Argentins sont rentrés dans l’histoire lors de cette finale. Pas de la manière escomptée. En effet, inoffensifs, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas tiré une seule fois. C’est une première dans l’histoire de la Coupe du Monde en finale.