Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : l’Argentine rentre tristement dans l’histoire
1 min.
@Maxppp
La finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Espagne a donc eu droit à des prolongations. Incapables de se départager malgré la nette domination de la Roja, les acteurs de cette rencontre vont devoir puiser dans leurs dernières ressources pour aller chercher le Graal.
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Argentina's shots in the World Cup final after 90 minutes.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026
(don't look too hard). pic.twitter.com/vDSPbXf05U
Réduits à dix suite à l’expulsion méritée d’Enzo Fernandez, les Argentins sont rentrés dans l’histoire lors de cette finale. Pas de la manière escomptée. En effet, inoffensifs, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas tiré une seule fois. C’est une première dans l’histoire de la Coupe du Monde en finale.
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