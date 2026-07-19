Menu Rechercher
Commenter 19
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’Argentine rentre tristement dans l’histoire

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Argentine @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

La finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Espagne a donc eu droit à des prolongations. Incapables de se départager malgré la nette domination de la Roja, les acteurs de cette rencontre vont devoir puiser dans leurs dernières ressources pour aller chercher le Graal.

La suite après cette publicité

Réduits à dix suite à l’expulsion méritée d’Enzo Fernandez, les Argentins sont rentrés dans l’histoire lors de cette finale. Pas de la manière escomptée. En effet, inoffensifs, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas tiré une seule fois. C’est une première dans l’histoire de la Coupe du Monde en finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier