Équipe de France : l’absence de Mbappé n’est pas un problème pour Bixente Lizarazu

À quelques heures du déplacement de l’équipe de France en Belgique en Ligue des Nations ce lundi soir, Bixente Lizarazu s’est penché sur le premier défi de Zinédine Zidane depuis la blessure de Kylian Mbappé. Forfait pour les trois prochaines rencontres, le capitaine des Bleus laisse un vide important, mais le consultant de Téléfoot explique dans L’Équipe que les Français disposent de suffisamment de qualité pour le combler. « L’absence, pour les trois prochains matches, du meilleur buteur (67) et passeur (39) de l’histoire des Bleus peut parfaitement être compensée », assure-t-il, avant de rappeler l’importance pour Zidane de disposer de solutions alternatives : « ça fait partie du travail du nouveau sélectionneur d’avoir un plan B ou C et de trouver des solutions quand un joueur majeur manque. »

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Pour Lizarazu, les Bleus peuvent notamment s’appuyer sur les automatismes développés par plusieurs joueurs au PSG sous Luis Enrique. « C’est l’occasion d’exploiter une partie de l’excellent travail de Luis Enrique au PSG », explique-t-il, en citant Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola. L’ancien international français voit également un rôle majeur pour Rayan Cherki dans la créativité, tandis que Dembélé pourrait profiter de son positionnement en pointe : « avec cette capacité importante à déclencher le pressing et à être un poison constant pour les défenseurs centraux et le gardien adverse ». Pour Lizarazu, le Ballon d’Or a donc toutes les cartes en main pour s’imposer durablement dans ce rôle avec les Bleus.