Ballon d’Or 2026 : France Football tacle le PSG

Une année encore, drôle de soirée pour le Paris Saint-Germain, qui disputait son match de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais en plein milieu de cette cérémonie du Ballon d’Or. Une victoire solide 2-0 pour les Parisiens, qui a logiquement fait plaisir aux supporters franciliens. Mais il faut dire que ce qui s’est passé du côté de Londres en a aussi énervé plus d’un sur les réseaux sociaux…

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Effectivement, si le champion d’Europe en titre a logiquement été élu meilleur club de l’année 2026, les joueurs parisiens ont terminé assez loin des premiers rôles au classement final de ce Ballon d’Or 2026. Le premier parisien, Khvitcha Kvaratskhelia, est sixième, alors qu’Ousmane Dembélé le suit, à la septième position. Fabian Ruiz est dixième, alors qu’Achraf Hakimi et Vitinha ont respectivement terminé treizième et quatorzième. Viennent ensuite Willian Pacho (20e), Nuno Mendes (23e) et Marquinhos (25e). Pour beaucoup de fans, les joueurs parisiens n’ont pas été respectés et ont terminé trop bas dans le classement.

Le PSG a mal géré sa campagne

Interrogé par L’Équipe du Soir, le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia a évoqué le cas parisien. « Mbappé a fait une très bonne campagne en vrai. Il a su bien expliquer et bien mettre dans la tête des gens et des jurés, parce que ça s’est joué à pas grand-chose. Il a su valoriser ce qu’il avait fait dans une année de Coupe du Monde. La preuve, ça s’est pas joué à grand-chose », a-t-il expliqué. Quel rapport avec le Paris Saint-Germain ? Et bien selon lui, contrairement à son ancienne star, le PSG a mal géré sa communication.

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« D’autres ont fait une moins bonne campagne. Je pense un peu au PSG. Ils sont doubles champions d’Europe, on a Kvara sixième, Ousmane septième, Fabian Ruiz dixième. Je trouve que la communication du PSG n’a peut-être pas été très claire en essayant de valoriser trois joueurs, puis deux. Pour moi, je précise que ce n’est pas mon métier je ne fais pas de la comm’, mais ils auraient dû rouler pour un joueur. Ils auraient dû rouler pour tenant du titre, Ousmane Dembélé », a confié le journaliste. Le message est passé.