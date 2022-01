Premier League : Chelsea s'offre Tottenham dans le derby

Après le nul de Manchester City contre Southampton (1-1) et la victoire de Liverpool contre Crystal Palace (3-1), la course au titre en Premier League se poursuivait ce dimanche après-midi. Sur sa pelouse de Stamford Bridge, Chelsea (3e, 44 pts) recevait en effet Tottenham (7e, 26 pts) pour un derby londonien XXL. Après deux matches sans succès, les Blues avaient pour objectif de relever la tête pour suivre le rythme imposé au-dessus, tandis que les Spurs visaient une autre victoire après leur incroyable come-back face à Leicester en milieu de semaine. Thomas Tuchel partait sur un 4-1-4-1 avec le Français Sarr en défense. En face, Antonio Conte alignait son équipe en 4-4-2, Kane et Bergwijn débutant devant.

Les deux équipes ne nous offraient pas de round d'observation puisque Chelsea rentrait très vite dans son match avec cette première tentative de Lukaku qui passait au-dessus (1ère). Les Blues étaient vraiment actifs en début de rencontre, la preuve avec cette belle séquence et ce ballon qui passait non loin de Hudson-Odoi (4e). Et les locaux enchaînaient avec une autre tentative signée Ziyech (12e). Les Spurs mettaient alors du temps à réagir et le tir de Winks n'inquiétait pas Kepa au sol (14e). La suite du premier acte n'était cependant pas très emballant, et les filets ne tremblaient qu'à cinq minutes de la pause, en faveur de Tottenham.

La belle semaine de Ziyech

Servi dans le dos de la défense, Sessegnon trouvait Kane qui finissait le travail mais la réalisation du numéro 10 des Spurs était refusée pour avoir poussé Thiago Silva (40e). A la pause, le score était donc toujours de 0-0. Tout était donc possible en deuxième période, et l'équipe de Thomas Tuchel ne tardait pas pour prendre les devants. Après un excellent travail côté gauche, Hudson-Odoi changeait de côté vers Ziyech. D'une sublime frappe enroulée du gauche, le Marocain, déjà buteur face à Brighton mardi (1-1), nettoyait la lucarne opposée de Lloris, totalement battu (47e, 1-0). Boostés, les Blues poussaient alors de plus en plus pour faire le break. Après une nouvelle occasion pour l'ancien de l'Ajax (49e), Mount manquait le cadre suite à un joli mouvement (53e).

Tout le monde attendait donc une vraie réaction de la formation d'Antonio Conte, mais les Spurs n'arrivaient pas à approcher la surface de Kepa. Pire, ils encaissaient un second but avant l'heure de jeu. Sur un coup franc de Mount, Thiago Silva coupait parfaitement la trajectoire de la tête pour le deuxième but de Chelsea (55e, 2-0). Derrière, hormis une reprise de Bergwijn qui était en bonne position (59e), il ne se passait plus grand chose et les Blues conservaient ce résultat positif. Après quatre matches sans succès en PL, Chelsea renouait donc avec le succès et revenait à un point des Reds. De son côté, Tottenham, qui voyait sa série de neuf matches sans défaite en championnat prendre fin, restait au septième rang au classement.