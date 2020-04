Sponsors : le Real Madrid peut perdre très gros

Depuis le début de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus, l'économie mondiale est fortement touchée. Le football en fait partie ainsi que toutes les entreprises liées. Que ce soit les diffuseurs télévisuels ou les sponsors, tout le monde est dans le même bateau. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il tangue dangereusement. De nombreux clubs sont frappés de plein fouet et vivent cette crise comme un calvaire. Plus riche que la grande majorité de ses homologues, le Real Madrid est également atteint.

Bien que sain et puissant économiquement, le club merengue se montre mesuré et a déjà pris des mesures avec la réduction du salaire de ses employés (joueurs et staff compris) de 10% à 20%. Un geste important, mais validé par le vestiaire. Douée sur le plan du merchandising, l'équipe aux treize victoires en Ligue des Champions risque de prendre un sacré coup sur ce plan-là. En effet comme le rapporte le média espagnol AS, les sponsors du club subissent de grosses pertes financières.

Des géants aux pieds d'argile

Obtenant 45% de ses revenus par ses sponsors, le Real Madrid glane 371 millions d'euros annuels. Un chiffre important qui pourrait bien diminuer. En effet, comme l'a expliqué David Hopkinson directeur mondial des parrainages du club madrilène le mois dernier, l'absence de football va avoir des répercussions : «s'il n'y a pas de football prochainement, les sponsors peuvent chercher à se faire rembourser une partie de l'argent de leurs contrats ou à faire des ajustements.» Équipementier du club qui verse 100 millions d'euros avec des bonus pouvant s'atteindre à 50 millions d'euros, Adidas a dû demander un prêt de 2400 millions d'euros par le gouvernement allemand et ne sera pas contre le fait de faire des économies.

Même son de cloche pour le sponsor maillot de la Casa Blanca. Fly Emirates peut compter sur l'appui du gouvernement émirati, mais les pertes de l'année 2020 pourraient avoisiner les 289 milliards d'euros pour le géant du secteur aérien. Les 150 000 employés de l'entreprise à travers la planète ont vu leurs salaires baisser de moitié. Devant payer 70 millions d'euros par saison au Real Madrid pour apparaître sur le maillot du club, Fly Emirates aura également intérêt à baisser la facture. Autre sponsor, Audi est perturbé comme l'ensemble du groupe Volkswagen . La production devrait diminuer de 25% et donc occasionner des pertes importantes. Les pneumatiques Hankook, la brasserie Tecate, Sanitas et le groupe hôtelier Palladium Group (qui donne 7 millions d'euros annuels à l'équipe de basket) connaissent également des difficultés. De quoi faire trembler le Real Madrid, mais aussi les autres clubs qui devraient connaître des situations similaires.